메디톡스는 16일 대전식품의약품안전청으로부터 행정처분과 메디톡신주 등 5품목 회수폐기 명령을 받았다고 공시했다.

처분 내용은 메디톡신주, 메디톡신주 50단위, 메디톡신주 150단위, 메디톡신주 200단위, 코어톡스주 품목 각각에 대한 허가취소와 판매업무정지 1개월이다.

회사 측은 “식약처의 품목허가 취소 등 처분에 대해 효력정지 가처분 신청과 처분취소 청구 소송 등을 통해 내응해 나갈 것”이라고 말했다. 지난해 별도기준 회사의 총 매출액은 1810억원으로 이 중 톡신 매출액은 972억원으로 매출액 비중은 53.7%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr