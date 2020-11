속보[아시아경제 한승곤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증 확진자가 발생한 충북 음성 벧엘기도원에 방문했다 확진 판정을 받은 60대의 손자 2명이 추가 감염됐다.

이에 따라 이 기도원 관련 코로나19 확진자는 10명으로 늘었다.

16일 충북도에 따르면 벧엘기도원을 방문했다 지난 15일 코로나19 확진 판정을 받은 60대 A씨의 손자인 20대 B씨와 10대 미만 C군이 검체 검사 결과 양성으로 확인돼 청주의료원에 입원했다.

