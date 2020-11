"러시아·북한 해커, 코로나19 백신회사 사이버공격"

MS "코로나19 치료업체 표적 공격 늘어"

[아시아경제 구채은 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 치료 연구를 하는 기업들을 대상으로 사이버 공격이 늘고 있는 것으로 나타났다.

16일 미국 IT전문매체 더버지는 톰 버트(Tom Burt) 마이크로소프트(MS) 보안 담당 부사장의 블로그 글을 인용, 러시아와 북한의 해커들이 코로나19 백신 제조업체를 향한 사이버 공격을 감행하고 있다고 보도했다.

사이버 공격은 받은 곳은 한국을 포함 미국, 캐나다, 프랑스, 인도 기업 혹은 연구원인 것으로 나타났다.

버트 부사장은 최근 수 개월 동안 코로나19 백신 및 치료제 연구와 관련된 유명 제약회사 등 7개사를 표적으로 삼은 국가기반 해킹 조직 3개의 사이버 공격을 탐지했다고 밝혔다.

이들 중 다수는 임상 시험 단계에서 코로나19 백신을 보유한 제조업체였다. 해커들은 로그인 시도, 백신회사의 채용담당자를 향한 스피싱 공격 등을 했던 것으로 나타났다. 버트 부사장은 도난된 정보나 해킹 공격 내용에 대해서는 언급하지 않았지만, 대부분의 공격은 보안 보호에 따라 차단됐다고 밝혔다.

그는 "이런 사이버공격은 비양심적이며 모든 문명사회에 의해 비난받아야 한다"고 언급했다.

