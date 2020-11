코로나19 걸렸던 英존슨, 이번엔 확진자 접촉 후 자가격리

총리실 "상태 괜찮고 증상 없어…업무 계속할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸려 중환자실까지 갔다가 건강을 회복했던 보리스 존슨 영국 총리가 이번엔 확진자와 접촉해 자가격리에 들어갔다.

15일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 영국 총리실은 이날 "존슨 총리가 코로나19 확진자와 접촉해 자가 격리하라는 국민보건서비스(NHS)의 통보가 있었다"면서 "총리는 규칙에 따를 것이며 자가격리를 하게 될 것"이라고 밝혔다.

존슨 총리는 지난 12일 보수당 하원의원들을 소규모 그룹으로 만나 35분간 회의를 진행했다. 이 중 리 앤더슨 하원의원이 코로나19 증상을 보여 검사를 받았고 양성 판정을 받게 된 것이다. 이에 따라 존슨 총리도 열흘간 자가격리가 필요한 상황이다.

총리실은 "존슨 총리는 총리실에서 코로나19 대응을 포함한 업무를 계속할 것"이라며서 "그는 괜찮은 상태이고 코로나19 증상은 없다"고 덧붙였다.

존슨 총리는 지난 3월 말 코로나19에 감염된 적 있다. 그는 코로나19 확진 판정을 받은 지 열흘 만에 건강 상태가 급격히 나빠져 중환자실로 옮겨졌다가 다행히 건강을 회복했다. 당시 영국 정부는 존슨 총리 사망에 대비한 비상계획까지 수립한 것으로 알려졌다.

일간 가디언은 "존슨 총리의 자가격리 소식은 측근인 도미닉 커밍스 총리 수석보좌관과 총리 공보 담당자인 리 케인의 사임 후 정국 회복을 모색하는 어려운 상황에 나오게 된 것"이라면서 정부의 그린플랜과 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 등 주요 현안을 총리실 내에서 진행할 것으로 보인다고 전했다.

