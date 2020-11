트럼프, "그가 이겼다"더니 "가짜 미디어 눈에 그럴 것"(상보)

대선 승복 가능성 언론 보도에 서둘러 선긋기 나서

오바마 "우린 규범 위에 있지 않아"…불복 트럼프 비판

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 조 바이든 대통령 당선인이 대선에서 이겼다고 언급했다가 "승리를 인정한 것이 아니다"라고 뒤늦게 해명하고 나섰다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 오전 트위터에 "그(바이든)는 선거가 조작됐기 때문에 이겼다(won)"라고 주장했다.

이 발언은 즉각 미 언론의 관심 대상이 됐다. 블룸버그 통신 등 미 언론들은 이번 대선이 조작됐다는 기존 주장과 같지만, 바이든이 이겼다는 표현을 한 것이 처음인 점에 주목해 대선 결과 승복 가능성을 예상했다.

CNN은 트럼프 대통령의 트윗 직후 "트럼프가 그의 패배를 음모론으로 돌리면서도 처음으로 바이든이 이겼다고 인정했다"고 보도하기도 했다.

공화당 소속 애사 허치슨 아칸소주 주지사도 이날 NBC와의 인터뷰에서 "트럼프 대통령의 트윗이 바이든이 승리했다는 것을 인식하기 시작 한 것"이라고 평했다.

그러나 트럼프 대통령은 언론들이 연이어 선거결과 승복 가능성을 거론하자 입장을 되돌렸다. 트럼프 대통령은 이후 "조작된 선거, 우리가 이길 것"이라는 트윗을 다시 올리면서 "그는 가짜뉴스 미디어의 눈으로 볼 때만 이겼다. 나는 아무것도 인정하지 않는다. 우리가 갈 길은 멀다. 이것은 조작된 선거였다"고 강조했다.

한편 버락 오바마 전 미국 대통령은 CBS 인터뷰에서 평화적 권력 이양의 중요성에 대해 "우리는 규범 위에도, 법 위에도 있지 않다"며 "그것이 우리 민주주의 본질"이라고 말했다.

그는 이어 상당수 공화당 의원들이 대선 사기 음모론을 멈추지 않는 트럼프 대통령에게 저항하지 않는 데 대해서도 "실망스럽다"고 밝혔다.

