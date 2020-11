전남경찰, 3년 추적 ‘4600억 불법 도박사이트 운영자’ 베트남서 검거

국제공조수사 통해 베트남에서 검거·국내송환





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 경찰이 불법 도박사이트 운영 후 베트남에 도피 중이던 운영자를 3년간의 추적 끝에 인터폴과 공조수사로 붙잡았다.

전남지방경찰청 사이버범죄수사대는 지난 13일 4600억 원대 불법 스포츠도박 사이트를 운영한 혐의(국민체육진흥법 위반 등)로 A(34)씨를 구속해 검찰에 기소 의견으로 송치했다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 2015년 8월부터 2018년 5월까지 베트남 하노이와 호치민 등에 사무실을 차리고, 회원 5000여 명 4600억여 원대 규모의 불법 스포츠도박 사이트를 개설·운영한 혐의를 받고 있다.

A씨는 전남 지역 한 폭력조직 출신으로 국내와 베트남을 오가며 범행을 계속했다.

그는 공범들이 검거되고, 인터폴의 적색수배가 내려지자, 베트남에서 3년여 동안 다른 사람의 여권을 불법 사용하는 등 경찰의 추적을 피해 도피 생활을 해온 것으로 드러났다.

경찰은 인터폴·베트남 ‘코리안 데스크’ 등과 국제공조로 베트남 모처에서 은신 중이던 A씨의 소재를 파악해 검거한 것으로 확인됐다.

앞서, 전남 경찰은 A씨와 함께 도박사이트의 운영·홍보·수익금인출·대포통장 공급 등의 역할을 분담하면서 범행에 가담했던 공범 13명을 지난해까지 검거해 이들 중 3명을 구속한 바 있다.

문영상 전남경찰청 사이버수사대장은 “인터넷 도박은 도박행위자 개인뿐만 아니라 가족과 주변까지도 병들게 하는 마약과 같은 무서운 범죄”라고 경고하면서 “해외를 거점으로 하는 도박사이트 운영자들까지 반드시 끝까지 추적해 검거하고, 인터폴 적색수배·여권 말소 등 국제공조수사를 통해 해외 도피한 범인들도 반드시 검거된다는 인식을 심어주겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr