서울시 브랜드 'I·SEOUL·U', 시민 인지도·호감도 해마다 상승

1500명 대상 설문 … 5년 사이 인지도 63.0%→88.3%로 올라

[아시아경제 조인경 기자] 서울시의 'I·SEOUL·U' 브랜드에 대한 인지도와 호감도가 매년 높아지고 있는 것으로 나타났다. 서울시의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역시스템에 대해서도 시민 10명 중 7명 이상이 긍정적인 평가를 내렸다.

서울시는 서울 브랜드 I·SEOUL·U 도입 5주년을 맞아 시민 1500명을 대상으로 설문조사한 결과를 16일 공개했다.

우선 서울시민 10명 중 9명(88.3%)은 서울브랜드 I·SEOUL·U에 대해 '알고 있거나 들어 보았다'고 답했다. 주된 인지 경로는 'TV, 신문, 라디오 등 대중매체 뉴스 등을 통해서(47.4%·중복 응답)', '포털사이트 등 인터넷(47.1%)', '서울시 관련 행사나 홍보물, 조형물 등을 통해서(33.2%)' 등이었다.

서울 브랜드 인지도는 2016년 63.0%에서 2017년 66.3%, 2018년 84.0%, 2019년 86.6% 등 해를 거듭할수록 계속 높아지고 있다. 서울 브랜드에 대한 호감도 또한 2016년 52.8%에서 2017년 57.1%, 2018년 70.7%, 2019년 73.3%에 이어 올해는 75.1%를 기록했다.

서울시와 어울리는 이미지로는 '활기차다·역동적이다(56.7%)', '현대적이다(53.7%)', '다양하다(49.1%)', '국제적이다(24.1%)', '즐거운 도시(19.6%)' 등이 꼽혔다.

또 향후 서울시민이 바라는 서울 이미지로는 '안전하다(38.4%)', '여유롭다(31.3%)', '안심할 수 있다(28.8%)', '국제적이다(23.6%)', '아름답다(21.8%)' 등이 선호돼 시민들은 서울이 '안전하고 여유로우며 안심할 수 있는 국제적인 아름다운 도시'로 비춰지기를 바라는 것으로 나타났다.

특히, 코로나19에 대처하는 서울시 방역시스템에 대한 조사에서는 71.7%가 '코로나 방역을 잘하고 있다'는 긍정적인 답변과 함께 감염 방지 및 확산 차단 정책을 높이 평가했다.

이번 설문조사는 서울시가 ㈜아시아리서치앤컨설팅에 의뢰해 지난 9월28일부터 11월3일까지 20대 이상 서울시민 1500명을 대상으로 온라인 조사를 실시한 뒤 분석한 결과다.

박진영 서울시 시민소통기획관은 "올해 서울 브랜드에 대한 인지도와 호감도가 상승한 것은 서울시의 코로나19 방역정책에 적극 협조해 주신 시민들의 자발적인 참여 덕분이라고 판단한다"며 "서울시민들이 바라는 도시 이미지를 서울 브랜드 정책에 잘 담아 서울의 국제적 위상을 높이고 시민들의 자긍심을 고취시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr