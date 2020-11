KCGI "산은 한진칼 3자배정 증자 반대…우리가 하겠다"

"한진칼 3자배정 유증, 기존 경영진 우호지분으로 해석할 수 밖에 없어"

[아시아경제 유제훈 기자] KCGI가 15일 한진칼 유상증자에 참여하겠다는 의사를 밝혔다. 산업은행이 한진그룹의 아시아나항공 인수를 위해 한진칼에 대한 3자배정 유상증자를 추진할 수 있다는 설(說)이 제기되면서 견제에 나선 셈이다.

KCGI는 이날 보도자료를 내고 "한진칼이 유상증자를 강행한다면 국민 혈세를 낭비하는 3자배정 유증보다 기존 대주주인 주주연합이 책임경영 차원에서 우선 참여하겠다"고 밝혔다.

KCGI는 " 최근 여러 언론에서 보도되고 기정사실화되고 있는 산업은행의 한진칼 3자배정증자에 대해 강력 반대한다" 면서 "항공산업 경쟁력 강화를 위한 통합이 목적이라면 대한항공에 지원하면 되는데, 부채비율 108%에 불과한 정상기업인 한진칼에 증자한다는 것은 명백히 조원태(한진그룹 회장)와 기존 경영진에 대한 우호지분이 되기 위함으로 해석할 수밖에 없다"고 반발했다.

이어 이들은 "주주연합은 지난 5월 이후 이러한 의지를 수차례 회사에 전달했으며 한진칼의 신주인수권부사채 청약에 1조원 이상 참여한 바 있다"면서 유증 참여의지를 거듭 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr