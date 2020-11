[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 5층 잉글랜드 패션 브랜드 캉골매장에서는 ‘뽀글이 가방’을 출시, 고객에게 선보이고 있다. 캉골의 ‘뽀글이 가방’은 흰색, 베이지, 검정의 색상에 가볍고 부드러운 촉감으로 크로스나 숄더, 클러치백 등 다양한 크기의 사이즈로 따뜻하게 연출이 가능하다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr