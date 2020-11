[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)가 오는 19일까지 추운 날씨에 따뜻한 옷을 찾는 고객들을 겨냥해 따듯함과 동시에 우아함을 뽐낼 수 있는 모피·캐시미어 인기상품전을 진행한다. 진도모피, 동우모피, 박성룡모피가 모피 전문 브랜드로 캐시미어 전문 브랜드로는 나우나우, 에잇타임즈, 테라누고가 참여한다. 또 이번 행사 수익금의 일부는 초록우산 어린이 재단과 함께 결손 가정의 김장김치 후원에 사용된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr