"배다해 좋아서 그랬다"…스토킹에 악플 단 20대, 경찰조사서 혐의시인

[아시아경제 최은영 기자] 뮤지컬 배우 겸 가수인 배다해를 집요하게 쫓아다니고 허무맹랑한 악성 댓글을 단 혐의로 20대 남성이 경찰 조사를 받았다.

15일 전북 익산경찰서에 따르면 지난 13일 모욕, 협박, 명예훼손 등의 혐의를 받는 A 씨(28)에 대한 1차 조사가 이루어졌다.

A 씨는 "모든 혐의를 인정한다"라고 시인하며 "다시는 이런 행동을 하지 않겠다"라고 진술한 것으로 알려졌다. 또한, 배 씨를 스토킹하고 악플을 단 이유에 대해 "좋아서 그랬다"라고 진술하며 그 외 특별한 이유는 설명하지 않았다.

현재 무직인 A 씨는 익산에 거주하며 배 씨가 출연하는 뮤지컬과 연극 공연장을 찾아 '지금 내가 보이느냐?'고 묻거나, '남자와 여관에서 뭐 하고 있느냐?'라며 허무맹랑한 악플을 다는 등 협박을 일삼은 혐의를 받고 있다.

A 씨가 인터넷 글에 게시한 악플 수는 200개가 넘는다.

경찰은 A 씨가 "혐의는 다 인정했으나 배 씨를 스토킹할만한 특별한 동기를 찾지 못해 이 부분을 집중적으로 수사할 방침"이라고 밝혔다.

한편 배 씨는 지난 11일 자신의 SNS에 고소 사실을 밝히며 "다시는 나처럼 스토킹으로 고통받는 사람이 없었으면 좋겠다"라며 고충을 토로한 바 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr