광주교육청, 고졸 취업 위한 현장실습·채용설명회 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 최근 산업단지공단 광주전남지역본부 8층 대회의실에서 ‘고졸 취업 활성화를 위한 현장실습 및 채용 설명회’를 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 행사에는 광주공업고 등 13개 직업계고 취업담당자와 한국 산업단지공단 광주전남지역본부 회원사 100여 명이 참석했다.

현장에선 참석한 기업관계자들에게 달라진 직업계고의 학습중심 현장실습과 선도기업으로 선정되는 기준·혜택 등 직업계고 학생들의 현장실습과 취업에 대한 기업들의 이해도를 높였다. 광주형일자리 인증 참여기업에 대한 설명도 이어졌다.

직업계고 취업 담당교사들도 함께 참석해 각 학교의 특성화과에 대해 소개했다. 특히 기업이 요구하는 직무능력 함양에 필요한 자격증 등을 기업관계자들과 협의했다.

우재학 시교육청 중등교육과장은 “코로나19 상황으로 경제 환경이 어려운 상황에서도 직업계고 학생들의 현장실습과 취업 기회를 다양하게 제공하려는 기업체 대표들에게 감사하다”며 “고졸 취업 활성화를 위한 산학관의 협력을 통해 직업계고 학생들이 자긍심을 가지고 학교생활을 성실하게 마치고 자신의 꿈을 이뤄 사회에 힘찬 첫발을 내딛기를 바란다”고 말했다.

기업체 관계자는 “성실하고 능력있는 직업계고 학생들이 다방면에서 자신의 능력을 발휘하기를 바란다”며 “이러한 학생들이 기업 및 사회에서 각자의 역할을 할 수 있게 학교, 기업, 정부가 같이 노력해 고졸 취업이 활성화 될 수 있는 기반이 정착됐으면 한다”고 화답했다.

