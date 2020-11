[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장은 15일 기흥구 영덕동 영덕레스피아에 조성된 '인라인하키장' 개장식에 참석해 관계자들을 격려했다.

용인시는 지난해 11월부터 올해 5월29일까지 국도비 5억원을 들여 인조잔디를 교체하고 트랙과 농구장 등을 정비했다.

백 시장은 "기존 낙후 체육시설을 새롭게 정비해 주민들이 쾌적하게 생활체육시설을 누릴 수 있게 기쁘다"며 "용인시는 앞으로도 생활체육의 저변 확대를 위해 더 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편 이날 참석자들은 행사가 끝난 뒤 시구식 및 친선 대회를 통해 시민들과 화합의 시간을 가졌다.

