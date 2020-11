캠코, 겨울철 대비 건설사업장 특별 안전점검 실시

코로나 19 방역 속 안전·보건관리 상황 등 특별점검

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 13일 나라키움 구로 복합관사 현장에서 겨울철 대비 특별 안전점검을 실시했다고 밝혔다.

이번 특별점검은 지난 6월에 이어 두 번째 실시하는 최고경영자(CEO) 현장점검이다. 코로나19 방역 경계를 지속하는 가운데 문성유 캠코 사장이 현장에 방문해 겨울철 화재 및 안전사고 예방과 보건관리 상황을 집중적으로 점검하고 안전 최우선 경영방침을 명확히 밝혀 실천하는데 방점을 뒀다.

특히, 나라키움 구로 복합관사 현장은 도심에 위치해 안전사고를 철저히 대비해야 하는 만큼 문 사장이 건설 현장 관계자와 함께 안전시설과 안전 지침 준수 여부 등을 확인하고 철저한 안전관리 필요성을 거듭 강조했다.

또한 캠코는 이날 기본 보건·안전시설 및 지침 확인과 더불어 ▲동절기 근로자 사고예방 프로그램 가동 ▲화재ㆍ폭발사고 예방 조치 ▲근로자 추위쉼터 관리 ▲코로나19 방역수칙 준수 등 관리실태 전반을 점검했다.

문성유 캠코 사장은 “캠코의 모든 개발현장에서 철저한 코로나19 방역과 더불어 겨울철 안전사고 예방을 위한 상시 점검체계를 가동할 것”이라며, “캠코는 국민 안전을 무엇보다 우선으로 해 신뢰받는 공공개발 사업을 추진해 가겠다”고 말했다.

