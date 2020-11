[아시아경제 조슬기나 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 일일 기준 역대 최대 규모를 기록했다.

12일 니혼게이자이신문에 따르면 이날 오후6시30분을 기준으로 한 일일 신규 확진자 수는 1608명으로 파악됐다. 이는 역대 최대인 지난8월7일 1591명을 상회하는 규모다. 지역별로는 도쿄 393명, 홋카이도 236명, 가나가와현 147명, 효고현 81명 등으로 각각 지역별 사상 최고치를 갈아치웠다. 오사카는 231명, 아이치현은 143명이었다.

니시무라 야스토시 일본 경제재정·재생상은 이날 기자회견에서 "7~8월의 유행에 필적하는 큰 물결이 올 수 있다는 큰 위기감을 갖고 있다"며 국민들에게 감염방지대응에 철저할 것을 당부했다.

