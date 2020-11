중랑구, 5회 연속 서울시 에코마일리지 평가 ‘최우수구’ 선정

에코마일리지 가입, 태양광 설치 지원, 건물에너지 효율화 사업 등 다양한 노력 펼쳐

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 5회 연속 서울시 에코마일리지 평가에서 최우수구에 선정됐다.

구는 지난 4월부터 9월까지 6개월간 서울시 25개 자치구를 대상으로 진행한 서울시 에코마일리지 평가에서 최우수구에 선정되는 쾌거를 거뒀다고 밝혔다.

에코마일리지란 에코(eco, 친환경)와 마일리지(mileage, 쌓는다)의 합성어로 가정, 기업 등에서 전기, 도시가스, 수도 등 에너지 사용량 절감 등을 실천하는 자발적인 에너지 절약 주민참여 프로그램이다.

평가는 ▲신규 회원가입 ▲기관장 관심도 ▲회원정보 정비 ▲홍보 분야 등 7개 항목에 대해 종합적으로 이뤄졌으며 구는 각 부문에서 고르게 좋은 성적을 받았다.

특히, 전입신고 시 에코마일리지를 알리고 참여를 독려하는 ‘우리는 에코마일리지 가족’ 사업 추진 및 지역 내 학교, 어린이집, 유치원을 대상으로 에너지 절약과 온실가스 감축 등을 주제로 진행되는 에코마일리지 교육 운영으로 높은 호응을 얻었다.

구는 그동안 청소년들을 대상 체험형 교육 프로그램인 ‘찾아가는 기후변화 교육’ 운영, 태양광 설치 지원, 건물에너지 효율화 사업 등 에너지 절약을 위한 다양한 사업을 펼쳐 구민들로부터 좋은 반응을 얻은 바 있다.

뿐 아니라 에너지절약 확산을 위해 주민 대상 에너지절감 교육 실시, 안내 리플릿 배포 등 생활 속 에너지 실천 방법을 알리는데 적극 노력해왔다.

류경기 중랑구청장은 “이번 수상 결과는 에너지 절약에 관심을 갖고 적극 참여해주신 구민 여러분 덕분”이라며 “앞으로도 에너지절감 및 온실가스 감축을 위한 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr