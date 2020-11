[아시아경제 조슬기나 기자] 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 올해 해상 화물 운송이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지난해 대비 4.1% 감소할 것으로 12일(현지시간) 전망했다.

UNCTAD는 "코로나19 확산과 이에 대한 각국의 대응 조치로 원자재와 공산품 수송에 차질이 빚어졌다"면서 "공급망과 경제를 교란하는 팬데믹(세계적 대유행)의 새로운 물결이 (해상 화물 운송의) 급격한 감소를 초래할 수 있다"고 지적했다.

다만 UNCTAD는 세계 경제가 회복한다는 전제 하에 내년 해상 운송 성장률은 4.8% 반등할 것으로 내다봤다.

