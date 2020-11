文대통령 "신남방 플러스 정책, 사람중심 평화·번영 공동체"

제21차 한·아세안 정상회의 참석…한국형 보건부터 한류까지 '신남방정책 플러스'

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일 제21차 한·아세안 정상회의에 참석해 "올해는 아세안과 한국의 ‘전략적 동반자 관계’ 수립 10주년을 맞는 뜻깊은 해"라면서 "한국은 ‘신남방정책’의 비전과 성과가 아세안과 한국 모두에게 도움이 되고 있다고 평가하며, ‘신남방정책 플러스 전략’을 마련했다"고 밝혔다.

문 대통령은 "‘신남방정책 플러스 전략’은 ‘포괄적 보건 의료 협력’을 비롯한 7대 핵심 협력 분야를 중심으로 새롭고 실천 가능한 방안이 담겨있다"면서 "‘포스트 코로나 시대’를 주도적으로 열어가며, ‘사람 중심 평화·번영의 공동체’를 더 빠르게 현실로 만들어 갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

이날 회의는 오후 5시45분부터 6시45분까지 화상으로 진행됐다. 향후 나흘간 이어지는 아세안 관련 정상회의의 첫 일정이다. 문 대통령은 아세안 국가들의 새로운 수요를 반영한 ‘신남방정책 플러스 전략’의 7대 핵심 협력 분야를 소개해 눈길을 끌었다.

7대 핵심 협력 분야는 ▲포스트 코로나 포괄적 보건의료 협력 ▲한국의 교육모델 공유 및 인적자원 개발 지원 ▲한류 활용 쌍방향 문화 교류 증진 ▲상호 호혜적이고 지속가능한 무역 투자 기반 구축 ▲상생형 농어촌 및 도시 인프라 개발 지원 ▲공동번영의 미래 산업 분야 협력 ▲비전통적 안보 분야 협력 등이다.

문 대통령은 "한국은 오늘 공식 출범한 ‘아세안 포괄적 회복방안 프레임 워크’를 전적으로 지지한다. 아세안이 제시한 5대 핵심분야와 ‘신남방정책 플러스 전략’의 결합을 통해 아세안과 한국이 함께 위대한 번영을 누리기를 희망한다"면서 "오늘 회의에서 코로나 극복과 경제회복을 위한 공동 대책이 논의되고, 전략적 동반자 관계가 한층 강화되길 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 재난 관리, 기후변화 대응, 해양 오염 관리 등 미래의 위협에 대응하는 비전통 안보 분야에 대한 협력과 한-해양동남아 협력 기금 신설을 통한 해양 협력 강화 구상도 소개했다.

이밖에 문 대통령은 ‘신속 통로 제도’와 ‘특별 예외 입국’ 등이 코로나를 극복해나가는 데 큰 힘이 되고 있다고 강조했다. 문 대통령은 한국이 국제사회의 백신 개발에 동참하고, 국제백신연구소(IVI) 등 국제기구를 통해 백신과 치료제가 아세안 모두에게 공평하게 보급되도록 노력할 것이라고 전했다.

아세안 정상들은 문 대통령이 아세안과의 협력 강화를 위해 ‘신남방정책 플러스 전략’을 제안해 준 데 환영의사를 나타내며 적극 협력할 준비가 돼 있다고 전했다. 양측의 협력 의지를 반영한 결과문서도 채택됐다.

한편 올해는 한-아세안 전략적 동반자 관계 10주년을 맞이하는 해이다. 청와대는 "신남방정책 발표 이후 아세안 10개국 순방 완료, 2019 한-아세안 특별정상회의 등을 통해 주변 4강 수준의 전략적 우호 관계를 구축했다"면서 "상호 교역은 3년간 28% 증가하고, 상호 방문은 50% 증가하는 등 실질 협력 성과도 있었다"고 설명했다.

