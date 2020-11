경복궁 소주방에서 궁중음식 맛보세요

18~23일 '식도락 곱하기 시식공감'

밤죽·전약섭·산삼·빙떡·홍옥정·편강 등 제공

궁능유적본부와 한국문화재재단은 18일부터 23일까지 경복궁 소주방에서 '식도락 곱하기 시식공감'을 한다. 궁중음식을 맛보는 전통문화 복합체험 프로그램이다. '임원경제지'·'산림경제' 등 조선 문헌에 조리법이 기록된 밤죽을 비롯해 왕실 겨울 보양식인 전약, 더덕을 찹쌀가루에 묻혀 튀긴 섭산삼, 제주 무와 밀가루로 만든 빙떡 등을 제공한다. 후식으로는 사과를 꿀에 졸여 만든 홍옥정, 면역력을 높이는 편강, 군고구마 등이 나온다.

행사에는 음식, 역사, 복식을 주제로 한 '명사의 이야기'도 곁들여진다. 맛 칼럼리스트 박상현씨(19·22일)가 소주방에서 만든 음식을 알려주고, 역사작가 방광일씨(20·21일)가 소주방 음식을 만든 사람들을 소개한다. 한국복식전공 이학박사 윤지원씨(18·23일)는 조선 세시풍속·색과 관련한 이야기를 들려준다.

행사는 하루 두 번 사전예약제로 운영된다. 13일 오후 2시부터 옥션티켓에서 예매할 수 있다. 1회 참여 인원은 최대 스무 명이며 1인당 요금은 1만6000원이다. 자세한 내용은 궁능유적본부와 한국문화재재단 누리집 참조.

