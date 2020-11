[아시아경제 오주연 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 64,448 전일가 111,500 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 "증시 거래대금 급감하지 않을 것…증권株 매수 유효"올가을 무르익을 실적株 찾아라키움증권, 커뮤니티 활발... 주가 2.11%. close 은 올 3분기 영업이익이 3555억원으로 전년동기대비 314.41% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 1조1714억6300만원으로 73.78% 늘었고 당기순이익은 2637억원으로 303.01% 증가했다.

