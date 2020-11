[아시아경제 김민영 기자] 한국신용정보원은 12일 국제구호개발 NGO 굿네이버스에 쌀 3t을 기부했다고 밝혔다. 이 쌀은 방화2종합사회복지관을 통해 지역 내 독거노인들에게 전달될 예정이다.

신현준 원장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 취약계층의 삶이 더 어려워지고 있어 조금이나마 시름을 더는데 도움이 됐으면 한다”면서, “앞으로도 지속적이고 진정성 있는 사회공헌 활동을 추진해 나가겠다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr