CJENM 오쇼핑부문, 11% 일괄 할인…'패션 슈퍼 11' 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문은 12일부터 22일까지 겨울 시즌 패션 할인 행사인 '패션 슈퍼 11'을 진행한다.

모든 TV 방송 패션·스포츠의류 및 잡화 상품을 CJmall 앱에서 11% 할인가로 판매하고, 추첨을 통해 명품 가방과 적립금까지 제공한다.

패션아이템 고객 수요가 가장 높은 겨울 시즌 행사답게, 할인율·경품·적립금 혜택 모두 최대 규모이다. 행사 기간 동안 TV 방송 패션 상품을 CJmall 앱으로 구매하면 무조건 11% 할인(최대 3만 원) 하고, 매일 11명을 추첨해 명품 가방을 지급한다. 14일, 21일에는 구매 고객 중 각 110명을 추첨해 CJmall 적립금 10만 원도 증정한다.

행사 상품으로는 CJ오쇼핑 각 브랜드 2020년 겨울 전략 아이템을 대거 준비했다. 대표 상품으로 칼라거펠트 퀼팅 롱다운 자켓, 더 엣지 시베리아 구스다운, 로보 이태리 레더 구스다운, 에디바우어 카라코람 다운자켓 등이 있다.

이번 '패션 슈퍼 11' 행사 기간에는, 가격 혜택 외에 특집 방송 행사까지 준비했다. CJ오쇼핑프로그램 ‘힛더 스타일’은 방송 중에 고객 패널과 랜선으로 소통하는 시간을 갖고 ‘동가게’는단골 고객을 대상으로 별도의 적립금 행사를 진행한다.

CJ오쇼핑대표 패션 전문 프로그램 ‘힛더 스타일’은 오는 14일 오후 10시 25분에 겨울에 활용도 높은 '더엣지', '지오송지오'의 아우터와 이너를 선보인다. 이날 ‘힛더 스타일’ ‘랜선고객 초대전’에서는사전 모집한 40여 명의 단골 고객이 모바일로 접속해 방송에 참여한다. 방송 상품과 패션 코디 방법에 대해 쇼호스트 임세영과 실시간으로 소통하는 자리를 마련했다.

패션·뷰티전문 프로그램 ‘동가게’는 17일 오전 8시 15분에 ‘더 엣지’ 의 외투와 ‘M12’ 스웻셔츠 3종 등을 판매한다. 동가게는 적립금 페이백 행사도 진행 중이다. 올해 말까지 방송 시간 중에 구매한 금액에 따라 최대 100만 원까지 적립금을 받을 수 있다.

CJENM 오쇼핑부문 관계자는 “추위가 예년 대비 일찍 찾아오며 겨울 패션 상품을 급하게 찾는 고객이 많아졌다”라며, “시즌 오프 상품이 아닌 신상품 위주 행사 품목에 일괄 할인을 적용하고 파격적인 적립금을 지급해 고객 혜택 체감도를 높일 계획”이라고 밝혔다.

