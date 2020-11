[아시아경제 구은모 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 100 등락률 -0.47% 거래량 4,528,414 전일가 21,250 2020.11.12 14:50 장중(20분지연) 관련기사 한국전력, 최근 5일 개인 56만 2698주 순매수... 주가 2만 1300원(+0.24%)'脫석탄' 속도내는 한전한전, 광주·구미 산단에 에너지플랫폼 구축…그린뉴딜 참여 close 공사는 올해 3분기 연결 재무제표 기준 영업이익이 2조3322억원으로 지난해 같은 기간보다 88.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 15조7113억원으로 1.3% 줄었고, 당기순이익은 1조2513억원으로 419% 증가했다.

