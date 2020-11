[포토] 택배기사 과로방지 대책 발표 나서는 김현미-이재갑 장관

김현미 국토교통부 장관(왼쪽)과 이재갑 고용노둥부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘택배기사 과로 방지 대책’ 을 발표하기 위해 입장하고 있다. 정부는 택배기사의 주 5일제 도입 등 작업환경 개선을 위한 사회적 논의를 시작하고 불공정 행위를 파악하기 위해 올해 말까지 특별제보 기간도 운영하기로 했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.