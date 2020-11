영국 병원서 신생아 8명 연쇄사망…알고보니 범인은 간호사

신생아 8명 살해·10명 살해혐의

[아시아경제 권재희 기자] 영국의 한 병원에서 신생아들이 연쇄 사망하는 사건이 발생했다. 범인은 병원 간호사인 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

11일(현지시간) 영국 BBC방송에 따르면 루시 렛비(30) 간호사는 2015년~2016년 사이 체스터병원의 신생아실에서 근무하며 신생아 8명을 살해하고 10명의 신생아를 살해하려 한 혐의로 경찰에 체포돼 기소됐다.

2017년 시작된 신생아 연쇄 사망 사건과 관련해 이번에 3번째 체포된 렛비는 이번 주 법정에 설 예정이다.

렛비는 2018년과 지난해 두 차례 체포됐지만, 추가 조사를 위해 보석으로 풀려났다.

경찰은 이번에 렛비를 체포하면서 그녀의 집을 압수수색했다.

그러나 경찰은 렛비의 신생아 살해 증거가 무엇인지, 그녀의 입장은 어떠한지에 대해서는 공개하지 않았다.

경찰은 사망한 신생아의 부모들에게 렛비의 기소 사실과 수사 진행 상황들을 전달했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr