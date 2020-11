알리바바, 올 광군제 매출 83.8조원 최대

코로나19 보복심리도 한몫

4분기 중국 경제 성장 기폭제 될 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 1위 전자상거래 업체인 알리바바가 올해 '광군제(솽스이,11ㆍ11)' 쇼핑축제에서 역대 최대인 4982억 위안(한화 83조8000억원)의 매출을 기록했다. 광군제가 4분기 중국경제 성장의 기폭제가 될 것이라는 전망이 나온다.

인민일보와 신화통신, 글로벌타임스 등 중국 관영매체들은 12일 광군제 매출 실적을 비중있게 다루며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 중국 경제가 탄탄한 소비력을 갖추고 있다고 전했다.

매체 등에 따르면 이달 1~11일 알리바바와 계열 플랫폼까지 합친 광군제 매출은 모두 4982억 위안으로, 지난해 같은 기간 2684억 위안의 두배에 달했다. 중국 전자상거래 업체들이 내수 활성화 차원에서 11월1일부터 사전예약을 받았다는 점에서 지난해 매출과 직접 비교하는 것이 쉽지 않지만 11일간 거래 금액은 천문학적이라는 평가가 나온다.

특히 중국 전자상거래 2위 업체인 징둥이 이달 들어 2716억 위안(45조6000억원)의 매출을 기록한 것을 감안하면 중국판 블랙프라이데이 기간 동안 판매액은 우리 돈으로 100조원을 훌쩍 넘기게 된다.

일각에선 코로나19에 따른 보복소비도 가세, 광군제 매출 급증에 기여했다는 분석도 나오고 있다.

글로벌타임스는 광군제 매출과 관련 "온라인 쇼핑이 표준이 됐다"면서 "올해 광군제는 중국 소비자들의 강력한 소비력을 입증했다"고 평가했다.

인민일보는 이날 경제면 대부분을 할애해 광군제 실적과 중국 소비 트렌드 변화를 자세히 전했다.

예년과 달리 건강과 의료 소비에 대한 소비자 수요가 많았다고 분석했다. 또 코로나19로 침체됐던 관광 관련 상품이 광군제 기간 각광을 받았다고 설명했다.

이와 함께 빅데이터 기술을 활용, 사용자와 생산자를 직접 연결하는 온라인 비즈니스 모델(B2C)도 올해 처음 도입됐다. 가격 인하는 물론 재고 등 물류비용을 절감할 수 있는 혁신 모델이 인기를 끌었다는 게 관영매체의 분석이다.

중국 소비심리가 정상으로 돌아선 만큼 4분기 중국 경제성장률에 대한 기대감도 커지고 있다. 중국 4분기 경제성장률이 전체 성장률에서 30% 정도 차지한다고 볼때, 이번 분기 6% 내외 성장률을 기록할 경우 연간 성장률은 2%를 달성할 수 있을 전망이다.

특히 내수 뿐 아니라 수출도 성장에 일조할 것이라는 전망이 나온다. 일반적으로 4분기 중국 수출은 크리스마스 등 계절적 요인으로 크게 증가하는데 올해도 그 효과를 볼 수 있다는 것이다.

베이징의 한 소식통은 "10월 중국 수출액이 전년대비 11.4% 증가하는 등 그동안 잰걸음하던 중국 수출이 4분기 들어 보폭을 넓히고 있다"면서 "이미 10월 국경절 연휴 기간 소비실적이 4분기 바닥에 깔려 있는 만큼 수출 실적에 따라 중국 경제가 2%대 성장할 가능성이 크다"고 전망했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr