아모레퍼시픽그룹 임원인사 단행…김승환 지주사 대표 선임

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽그룹은 부사장 1명, 전무 1명 승진 등 총 6명 규모의 2021년 정기임원인사를 단행했다고 12일 밝혔다. 이번 인사는 내년 1월1일부로 시행된다.

이번 인사에 대해 그룹측은 새로운 시대의 급변하는 경영 환경에 적극적으로 대처하기 위해 ‘고객중심’에서 각 조직의 핵심 역량을 강화해 기업 경영 전반의 체질을 개선하고자 했다고 설명했다.

이번 인사에서 김승환 그룹인사조직실장 겸 아모레퍼시픽 인사조직유닛장이 지주회사 아모레퍼시픽그룹 대표이사 부사장으로 승진했다. 김 신임 대표는 아모레퍼시픽그룹을 이끌며 국내외 법인과 계열사의 경영 체질 개선을 통한 재도약의 발판을 마련해 나갈 예정이다.

그는 2006년 아모레퍼시픽에 입사한 이후 경영전략팀장, 아모레퍼시픽그룹 전략기획 디비전장, 그룹인사조직실장 등을 거쳤다. 2013년부터 아모레퍼시픽그룹 전략기획 디비전을 담당하며, 해외법인 신규 설립과 중국 사업 확장 등을 성공적으로 추진했다. 이 같은 성과를 바탕으로 그룹의 글로벌 매출 고성장을 이뤄낸 바 있다. 2015년에는 그룹전략 유닛장을 맡으며 아모레퍼시픽그룹 국내외 법인과 계열사의 사업 전략도 총괄했다.

정혜진 아모레퍼시픽 프리미엄 브랜드 유닛장 상무는 아모레퍼시픽 라네즈 브랜드 유닛장 전무로, 박영호 아모레퍼시픽 R&D유닛장(기술연구원장) 상무는 전무로 각각 승진했다. 임중식 에스쁘아 대표(상무II)는 아모레퍼시픽 설화수 브랜드 유닛장(상무I)으로, 황영민 아모레퍼시픽 중국 지역헤드쿼터(RHQ) 전략혁신 유닛장 상무II는 아모레퍼시픽 중국 RHQ 부GM실장(상무I)으로 승진했다. 캐빈 왕 아모레퍼시픽 중국 RHQ 전략혁신 유닛 이커머스 디비전장은 상무II로 승진했다.

이번 인사는 브랜드를 구심점으로 사업 경쟁력을 제고하고 긴밀한 협업을 촉진하기 위해 기존 마케팅 기능 위주의 브랜드 조직에 국내외 전 채널을 아우르는 영업 전략 기능을 통합하는데 주력했다. 이와함께 각 브랜드 특성에 맞는 독자적인 성장을 다지고 가속화해 나갈 수 있도록 브랜드별 차별화된 조직 구성과 운영 방식을 도입했다.

또한 중장기적 관점의 성장 기반을 보다 공고히 하기 위하여 혁신상품 개발을 연구하고 구현하는 조직, 기술 혁신 기반의 스마트 팩토리를 구축하고 생산 경쟁력 향상을 추진하는 조직 등을 신설했다.

아모레퍼시픽그룹 관계자는 "이번 조직 개편을 통해 직면한 오늘의 위기를 타개하고 재도약의 발판을 마련하고자 총력을 다할 계획"이라고 설명했다.

◆아모레퍼시픽그룹

▷ 부사장

김승환 대표이사

◆아모레퍼시픽

▷ 전무

정혜진 라네즈 브랜드 유닛

박영호 연구개발(R&D)유닛

▷상무I

임중식 설화수 브랜드 유닛

황영민 중국 RHQ 부GM실

▷상무II

캐빈 왕 중국 RHQ E커머스 디비전

