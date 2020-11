베르나르 아르노 LVMH 회장, 세계 부호 순위 2위 탈환

포브스 억만장자 지수 기준 자산 152조4400억원 기록

[아시아경제 권재희 기자] 럭셔리의 황제 베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장이 다시 세계 부호순위 2위를 탈환했다고 CNBC방송이 11일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 아르노 회장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 가능성이 커지면서 급등한 주가 덕분에 9일 하루에만 재산이 70억달러(약 7조7800억원) 늘어나는 등 최근 2주 사이에 재산이 160억달러(약 17조 8000억원)나 증가했다. 이는 지난해 LVMH가 합의한 티파니 인수액과 같은 액수다.

이로써 아르노 회장의 재산은 1370억달러(약 152조 4400억원)로, 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO) 1840억달러에 이어 포브스 억만장자 순위에서 세계 2위 자리를 되찾았다.

2위였던 마이크로소프트(MS) 창업주 빌 게이츠(1190억달러)는 3위로 하락했다.

다만 집계방식이 다른 블룸버그 억만장자 지수에서는 아르노 회장의 재산이 1030억달러로, 2위인 빌 게이츠에 못 미치는 것으로 나타났다.

