[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 12일 오후 서울 여의도 본원 강당에서 '제15회 금융공모전' 시상식을 열었다.

금감원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 윤석헌 원장과 은행ㆍ금융투자ㆍ생명보험협회장, 수상자 등 30여명만 참석한 가운데 시상식을 진행했다.

이번 공모전에는 4개 부문에서 2317개의 작품이 접수됐고 개인 138명, 단체 24개 등 총 162명이 수상을 했다.

윤 원장은 "코로나19 등 새로운 환경에 맞는 금융교육이 실시될 수 있도록 학교, 금융권 및 금감원이 함께 노력하자"고 당부했다.

금감원은 공모전 수상작을 온라인 작품전시회 형식으로 금융교육 홈페이지에 게시하고 '1사1교 금융교육' 등 학교 금융교육 및 금융교육 강사ㆍ교사 연수에 활용할 예정이다.

