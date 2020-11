지붕붕괴 우려 노후주택 2300곳 전수조사 … 상습결빙구간 2900곳 안내도

겨울철 대설·한파 대비 범정부 총력대응 추진

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 올 겨울 대설·한파에 대비해 노후주택 등 취약구조물 관리를 강화하고 상습결빙구간에선 차량 내비게이션을 통해 음성안내 서비스를 실시한다.

행정안전부는 오는 15일부터 내년 3월15일까지 '겨울철 자연재난 대책기간' 동안 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 관계부처와 자치단체 합동으로 마련한 이같은 분야별 중점 추진사항을 12일 국정현안점검조정회의에서 보고했다.

기상청에 따르면 올 겨울 기온과 강수량, 강설량은 평년과 비슷하지만 대륙 고기압의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있고, 서해안과 제주도를 중심으로 많은 눈이 내리는 날도 있을 것으로 예보됐다.

행안부는 우선 많은 양의 눈이 내릴 것에 대비해 노후주택 등 적설 하중에 취약한 구조물 2295개소에 대해 전수조사를 실시하고 전담 민·관 관리자를 지정해 대설특보 전·중·후 최소 3회 이상 현장점검을 실시하기로 했다. 고갯길, 급곡선 도로 등 제설 취약구간은 위험도에 따라 1~3등급으로 나눠 맞춤형 제설대책을 추진하고, 특히 가장 취약한 1등급 구간은 3㎝ 이상 적설이 예상되면 전담차량을 우선 배치해 제설작업에 돌입한다.

도로 결빙 사고를 방지하기 위해 온도, 강수 등에 대한 종합분석에 기반한 '어는비 예측 시스템'을 활용, 결빙우려 취약구간을 예측하고 사전에 제설제도 살포한다. 아울러 겨울철 교통사고 빈도가 높은 상습결빙구간 2927개소에 대해서는 정부가 공공데이터포털을 통해 정보를 공개하고, 이를 민간 내비게이션 회사들이 자체 기기에 적용하는 방식으로 '결빙정보 음성안내' 서비스도 제공한다. 대설 등으로 인해 도로가 통제될 경우 우회경로를 운전자에게 실시간으로 안내하는 서비스도 시범 운영한다.

제주공항의 경우 제설능력 보강을 위해 포장면 온도를 자동으로 측정해제설제를 사전에 살포할 수 있는 시스템을 시범 운영하고 폭설시 체류객들에 대한 불편 해소 대책도 추진한다.

한파로 인한 인명피해 예방을 위해 겨울철 저체온증 고위험군에 대한 보호대책도 집중 추진한다. 기존 사회복지 및 돌봄인력 이외에 이·통장 및 지역자율방재단 등 재난도우미를 활용해 독거노인 등 취약계층에 대한 안부 확인, 방문간호 등 밀착관리를 실시하고 노숙인, 쪽방촌 등에는 응급 잠자리 제공 또는 임시주거비를 지원한다.

마을회관 등 민간 및 공공시설을 '한파쉼터'로 지정해 국민들이 쉽게 이용할 수 있도록 국민재난안전포털, 안전디딤돌앱 등을 통해 위치 정보를 제공한다. 다만, 한파쉼터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 사회적 거리두기 단계별 방역수칙에 따라 수용인원을 제한하고 마스크 착용, 방역물품 비치 등 방역도 강화할 계획이다.

김희겸 행안부 재난안전관리본부장은 "코로나19 상황이 지속되는 가운데 대설·한파로 겨울철 국민 안전관리에 취약한 부분이 발생할 수 있다"며 "정부는 예비특보 단계부터 중앙대책본부 가동을 준비해 선제적 상황 관리에 임하고, 재난도우미를 적극 활용해 취약계층을 보호하는 등 겨울철 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr