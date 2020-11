청소연구소 "친구 초대하고 토스머니 받고"

친구 초대 프로모션 통해 최대 5만원 토스 머니 증정

[아시아경제 김철현 기자] 홈클리닝 서비스 '청소연구소'를 운영하는 생활연구소(대표 연현주)는 가을을 맞아 모바일 송금 서비스 '토스'와 제휴를 통해 최대 5만원까지 토스머니를 증정하는 프로모션을 실시한다고 12일 밝혔다.

청소연구소는 이달 말까지 고객이 지인에게 1만원 할인 쿠폰을 보내 이를 이용한 청소가 완료되면 초대한 고객에게 현금과 동일한 토스머니 1만원을 증정하며 1인당 최대 5명, 5만원 한정으로 이벤트를 진행한다. 신규 고객 모두에게 첫 이용 시 사용 할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트도 같은 기간 동안 함께 실시한다.

모바일 앱을 통해 누구나 쉽고 간편하게 예약부터 일정 관리가 가능한 청소연구소는 시간과 장소 등에 알맞은 청소매니저를 고객에게 연결하고 특별히 신경 쓰고 싶은 공간에 대한 선택이 가능하다. 최근 청소매니저 수가 2만5000명을 돌파하는 등 빠르게 늘고 있는 추세다. 청소연구소는 현재 서울과 인천, 일산, 김포, 남양주, 하남, 용인, 수원, 성남, 의정부, 과천 등 수도권 주요 지역에서 서비스 중이며 이달 중 부산 지역으로 서비스를 확장할 예정이다.

