NH농협은행, 퇴직예정자를 위한 은퇴설계 세미나 개최

"공공기관 및 기업체 대상으로 본격적인 은퇴설계 세미나 전개 예정"

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 '인생 2막'을 준비하고 있는 퇴직예정 농협 임직원을 대상으로 은퇴설계 세미나를 화상으로 개최했다고 12일 밝혔다.

세미나는 ‘5가지 질문으로 풀어본 은퇴준비 전략’ 및 ‘퇴직예정자를 위한 절세의 모든 것’이라는 주제로 퇴직 후 반드시 알아야 할 자산 관리 내용으로 구성됐다.

이번 세미나를 개최한 농협은행 'NH올100자문센터'는 금융·부동산·세무 및 은퇴설계 전문가로 구성된 종합자산관리 컨설팅 조직으로, 우수고객대상 1:1 맞춤형 상담 및 주거래 기관고객 대상으로 세미나를 제공하고 있다. 2015년부터 은퇴설계 컨설팅 프로그램인 '올100플랜 아카데미'를 운영해 생애 전반에 대한 인생설계를 준비할 수 있도록 돕고 있다.

신용인 WM사업부장은 “앞으로 농협은행은 임직원 뿐 아니라 공공기관 및 기업체를 대상으로 본격적인 은퇴설계 세미나를 전개할 예정"이라며 “은퇴설계 세미나·컨설팅을 통해 고객들의 노후 준비에 도움이 될 수 있도록 서비스를 지속적으로 개발·제공하겠다” 고 말했다.

