쿠쿠, 펫 브랜드 제품 구독 서비스 선보여…이색 펫 렌털 눈길

필터, 펫 유모차 패드 등 필수 소모품 정기 구독 서비스 실시

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠쿠는 라이프스타일 펫 브랜드 넬로(Nello)의 펫 제품과 필터, 펫 유모차 이너패드 등 소모품을 정기적으로 받아 볼 수 있는 구독 서비스를 시행하고 있다고 12일 밝혔다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 장기화로 비대면 소비가 활성화됨에 따라 일정 금액을 내면 정기적으로 제품이나 서비스를 받아보는 ‘구독경제’ 수요가 커지고 있어 해당 서비스를 선보였다고 쿠쿠 관계자는 설명했다.

매번 번거롭게 제품을 구매하지 않아도 교체 주기에 맞춰 배송돼 제품 사용 편의성을 한층 높였다는 평가다. 필터 등은 제때 교체해 줘야 제품을 최상의 성능으로 유지 및 관리할 수 있어 반려동물 가구로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

쿠쿠는 넬로의 대표제품 펫 에어샤워 & 드라이룸 렌털 고객을 대상으로 주기적 교체가 필요한 필터와 아로마키트를 정기 배송하고 있다.

펫 드라이룸의 필터는 6개월마다 택배로 필터를 배송받아 사용자가 직접 교체할 수 있다. 반려동물의 털에 붙은 미세먼지와 오염물질을 털어내는 에어샤워 기능과 목욕 후 젖은 털을 완벽히 말려주는 펫 드라이룸은 필터를 통해 내부에 깨끗한 공기를 유입시키고, 제품을 사용하면서 미세먼지와 함께 배출되는 공기를 깨끗하게 걸러준다.

노령동물이나 분리불안 및 마음의 상처가 있는 유기동물의 신체적, 정신적 건강 관리에 도움을 주는 아로마테라피 기능 사용 고객을 위해 아로마키트도 6개월 주기로 정기배송 한다.

반려동물들의 건강하고 안전한 식습관을 위해 출시한 넬로 펫 스마트 급수기와 펫 급식기에 사용되는 필터와 건조제도 정기 구독으로 만나볼 수 있다. 물속 부유물, 잔류염소, 유기화합물 등을 효과적으로 제거하는 펫 스마트 급수기 필터를 6개월 주기로 배송하고, 습기를 제거해 사료를 더욱 신선하고 안전하게 보관하는 건조제도 5개월 주기로 배송한다.

쿠쿠 측은 이 외에도 프리미엄 펫 유모차 탑승부 이너패드도 12개월 주기로 제공하는 등 반려동물 가구의 라이프스타일과 필요에 맞춰 펫 렌털 서비스를 확장해 지속해서 성장하는 펫 산업과 구독경제 시장에서 확고한 입지를 다진다는 방침이라고 밝혔다.

쿠쿠 관계자는 “반려동물의 건강에 도움을 주는 펫 제품을 제대로 사용하기 위해서는 제품 속 필터 등 부속품을 제때 교체하는 것이 중요하다”라며, “펫 제품 렌털 뿐만 아니라 소모되는 부속품까지 정기 배송해 넬로 제품을 사용하는 고객의 편의성을 극대화하고 있다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr