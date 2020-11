3분기 국내 은행 순익 3조5천억…전년比 7%'↓'

3분기 NIM 역대 최저

[아시아경제 김효진 기자] 올해 3분기 국내은행의 당기순이익은 약 3조5000억원으로 전년 동기(3조7000억원)보다 3000억원(7.1%) 감소했다고 금융감독원이 12일 밝혔다.

이 시기 국내은행 총자산수익률(ROA)은 0.47%, 자기자본순이익률(ROE)은 6.27%로 전년 동기에 견줘 각각 0.08%포인트ㆍ0.83%포인트 하락했다.

이자이익은 10조4000억원으로 전년 동기(10조2000억원) 대비 1000억원(1.3%) 늘었다.

이는 순이자마진(NIM)이 0.15%포인트 하락했음에도 불구하고 대출채권 등 운용자산이 9.0% 증가한 결과다. 3분기 NIM은 1.40%로 역대 최저를 기록했다.

비이자이익은 1조8000억원으로 전년 동기(1조6000억원) 대비 2000억원(11.2%) 증가했다.

수수료ㆍ유가증권ㆍ외환파생 관련 이익은 소폭 증가한 반면 신탁 관련 이익은 파생결합펀드(DLF) 손실 사태 이후 영업 위축 등으로 1000억원 감소했다.

3분기 국내은행의 판매비와 관리비는 5조7000억원으로 전년 동기(5조6000억원 대비 1000억원(1.3%) 늘었다.

대손비용은 1조5000억원으로 전년 동기와 비슷했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제상황을 반영해 충당금 적립을 확대했으나 지난해 3분기 일부 은행의 대규모 충당금 전입에 따른 기저효과로 상쇄됐다.

3분기 영업외손익은 3000억원 손실로 전환했다. 전년 동기(3000억원) 대비 6000억원 줄어든 결과다.

법인세 비용은 1조3000억원으로 전년 동기와 비슷한 수준이었다.

