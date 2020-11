日스가, 美바이든과 첫 통화…"미·일 동맹 중요성 강조"

12일 10여분간 통화…코로나19·北납치문제 등 협력 방침 확인했을 듯

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 조 바이든 미국 대통령 당선인과 12일 오전 첫 전화회담을 했다고 NHK방송 등이 보도했다.

NHK는 스가 총리와 바이든 당선인이 이날 오전 8시 30분경부터 10여분간 진행되었다고 전했다. 스가 총리는 바이든 당선인에게 대선 승리에 대해 직접 축하의 뜻을 전하면서 미·일 동맹의 중요성을 강조한 것으로 보여진다고 NHK는 덧붙였다.

스가 총리는 이번 전화회담을 통해 바이든 당선인과 개인적인 신뢰 관계를 구축하고 미국 차기 행정부와 긴밀히 협력하면서 자유롭고 개방된 인도·태평양 실현 등을 도모하자는 뜻을 전했을 것으로 보인다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 문제에 협력하고 북한에 의한 납치 문제 등을 해결하기 위해 연대해 나갈 방침을 확인했을 것이라고 NHK는 전했다.

NHK는 스가 총리는 바이든 당선인과 정상회담을 하기 위해 향후 적절한 시기를 확인해 미국을 방문하기로 했다고 보도했다. 일본 언론들은 스가 총리의 방미 시점이 내년 1월 미국 대통령 취임식 이후인 2월경으로 전망하고 있다.

