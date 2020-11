삼성 금융사, 화력발전 투자·보험인수 중단…'탈(脫)석탄' 선언

기후변화 위기에 선제적 대응

'ESG 경영 추진전략' 강력 추진

[아시아경제 오현길 기자]삼성 금융 관계사들이 지구 온난화 등 기후변화 위기의 선제 대응을 위한 '탈석탄' 정책 강화를 선언했다.

12일 삼성생명과 삼성화재는 향후 석탄 화력 발전소에 대한 직접적 투ㆍ융자뿐만 아니라 석탄 화력 발전소 건설 목적의 회사채에도 투자하지 않기로 결정했다고 밝혔다. 두 회사는 2018년 6월 이후 석탄 발전에 대한 신규투자를 중단해왔다. 특히 삼성화재는 '석탄 화력 발전소 건설을 위한 보험을 인수하지 않는다'는 내부 방침까지 확정했다.

삼성증권과 삼성자산운용도 석탄 채굴 및 발전 사업에 대한 투자 배제 등을 포함한 '환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG)' 투자 가이드라인을 수립, 12월부터 현업에 적용할 예정이다.

삼성 금융 관계사들은 신재생에너지, 전기차 등 친환경 관련 자산에 대한 투자는 지속 확대할 방침이다. 아울러 이 같은 내용을 담은 'ESG 경영 추진전략'을 내달 각사 이사회에 보고하고 강력하게 추진하기로 했다.

삼성 금융 관계사 관계자는 "환경보호 및 사회적 책임 강화를 위해 탈석탄 정책 강화를 결정했다"며 "향후 다양한 이해 관계자들과 적극적인 소통을 통해 지속 가능한 성장을 추진하는 기업으로 나아가겠다"고 말했다.

한편 삼성전자는 3분기 실적발표에서 "ESG 투자 확대로 지속 가능 경영에 박차를 가하겠다"고 발표한 데 이어 삼성물산도 지난달 이사회에서 '탈석탄' 방침을 결정하고 "ESG 경영 선도기업으로 위상을 강화하겠다"고 선언한 바 있다

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr