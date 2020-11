강동구, 엔지니어링복합단지 조성 본궤도

12일 강동일반산업단지계획 승인 및 지형도면 고시...토지보상, 기반조성 공사, 기업 유치 순 진행… 엔지니어링복합단지 2023년 준공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈) 상일동 404번지 일대 7만 8144㎡ 부지에 강동일반산업단지계획으로 추진 중인 엔지니어링복합단지가 10여 년의 노력 끝에 본격적인 사업에 착수한다.

지난 10월에 개최된 서울시 산업단지계획심의위원회에서 강동일반산업단지계획이 최종 심의를 통과함에 따라 강동구는 12일 서울주택도시공사를 사업시행자로 하는 산업단지계획을 승인 고시했다.

이번 승인·고시 이후 12월 토지보상 절차를 시작으로 기반조성 공사, 용지분양 등의 절차를 거쳐 2023년 단지 준공을 목표로 하고 있다.

강동일반산업단지는 강동구민의 오랜 숙원사업이자 강동구 최대 역점사업 중 하나로, 고부가가치 창출 효과가 높은 엔지니어링 산업을 기반으로 3D설계, PM관리, O&M를 접목한 디지털 엔지니어링복합단지로 조성될 계획이다.

조성 단지에는 산업통상자원부 산하기관인 엔지니어링공제조합, 한국엔지니어링협회, 엔지니어링 설계지원센터, 한국생산기술연구원 창의엔지니어링센터가 입주할 예정이다. 이를 통해 구는 엔지니어링 디지털화를 위한 전문 인력을 양성하고 엔지니어링산업을 이끌 체계적이고 구체적인 인프라를 구축해 나갈 계획이다.

아울러 서울시, SH공사와 협력을 통해 생산형 창업보육센터, 공공형 지식산업센터, 창업지원 플랫폼(도전숙) 등 단지 내 창업지원 공공지원시설을 유치, 산업단지 활성화를 이끌어낼 것이다.

이정훈 강동구청장은 “엔지니어링복합단지가 조성되면 고덕비즈밸리, 첨단업무단지와 함께 탄탄한 경제 그린벨트가 완성되어 강동구가 동부수도권 경제중심 도시로서 우뚝 서게 될 것”이라며 “산업통상자원부, 서울시와 협업하여 우리나라 엔지니어링산업의 한 획을 긋게 될 디지털 엔지니어링 클러스터를 구현하겠다“고 포부를 밝혔다.

