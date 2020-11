신라스테이, '호텔 한달살기' 프로모션 객실 1만개 판매…작년 2배

'온 유어 신라스테이' 시즌3 프로모션

출시 한달만에 1만 객실 판매 돌파

지난해 판매율의 2배

[아시아경제 차민영 기자] 신라스테이가 호텔에서 ‘한달 살기’ 등이 포함된 이벤트를 진행하며 선보인 ‘온 유어 신라스테이 시즌3’ 프로모션이 출시 한달 만에 판매 건수가 1만건을 넘어섰다. 프로모션 기간이 2주 가까이 남았음에도 지난해 시즌2 판매율의 두 배에 달하는 수치다.

12일 신라호텔에 따르면 신라스테이의 대표 프로모션인 온 유어 신라스테이는 이번이 세 번째로 특히 올해는 파격적인 혜택을 담았다. 온 유어 신라스테이 시즌3 패키지는 객실 1박, 경품 프로모션 응모권 1매, 기간 한정으로 선보이는 신라스테이 리미티드 키링 미니베어 1개로 구성됐으며 이달 30일까지 이용할 수 있다.

프로모션 이벤트는 신라스테이 한 달 살기 이용권을 경품으로 제공한다. 신라스테이의 최상위 등급 객실, 원하는 지역에서 한 달 동안 투숙하고 매일 뷔페(일 1회)를 이용할 수 있는 기회를 제공해 버킷리스트로 불리는 한달 살기가 가능해지도록 기획했다. 실제 신라스테이의 지난 3~10월 이용객의 투숙기간은 평균 약 20%나 증가했다. 해외여행이 어려워지면서 안전한 장소에서 호캉스를 즐기려는 이용객들이 증가하고 있기 때문이다.

자신의 방을 호텔같이 꾸미는 것을 원한는 고객을 위한 '신라스테이 비품 1년 정기 구독권'을 선택할 수 있는 이벤트도 포함됐다. 신라스테이 침구, 목욕가운(배스로브), 어메니티, 시그니쳐 베어, 텀블러, 식음 이용권 등을 매달 한 품목씩 순차적으로 제공해 집에서도 호텔 라이프스타일을 누릴 수 있게 구성됐다.

신라호텔은 온 유어 신라스테이 이벤트 이용 고객 중 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 302명의 당첨자를 선정해 12월 10일 신라스테이 공식 홈페이지에 게시하고 개별 통보할 예정이다. 1등 12명은 '신라스테이 한달 살기 이용권'과 '신라스테이 비품 1년 정기 구독권' 중 하나를 선택할 수 있다. 2등 30명에게는 신라스테이 뷔페 레스토랑 ‘카페’를 한 달간 이용할 수 있는 뷔페 이용권을 제공한다. 3등에 선정된 고객 50명은 신라호텔과 신라스테이에서 만나볼 수 있는 이탈리아 명품 코바 커피를 신라스테이 전 지점에서 매일 2잔씩 1달간 이용할 수 있는 커피 정기구독권을 제공받는다. 4등(70명)에게는 뷔페 식사권, 5등 당첨자(140명)에게는 신라스테이 리유저블 컵을 증정한다.

