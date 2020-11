CJ제일제당, ‘더비비고’ 론칭…건강간편식 시대 연다

‘건강’ 중심 설계 전문 브랜드 ‘더비비고’ 공식 론칭

[아시아경제 이선애 기자] "맛있는 한식 '가정간편식(HMR)'에서 건강까지 챙긴 '건강간편식'으로"

CJ제일제당이 또 한번 HMR의 혁신과 진화를 주도한다. 3년여 간 연구개발 끝에 확보한 식품 기술로 만든 신개념 한식 브랜드 '더비비고'를 통해서다. CJ제일제당은 12일 HMR 브랜드 '비비고'의 프리미엄 버전인 '더비비고'를 론칭하고 국물요리 4종, 덮밥소스 4종, 죽 4종 등 신제품 12종을 출시한다고 밝혔다. 맛은 물론 '건강'과 '영양'까지 챙겨 균형잡힌 한식을 지향하는 것이 특징이다.

CJ제일제당 연구원과 영양전문가, 셰프의 공동 연구를 통해 식생활에서 부족하기 쉬운 영양소인 단백질, 식이섬유 등은 더하고 과한 섭취가 우려되는 나트륨, 콜레스테롤 등은 줄여 한식의 장점은 살리고 단점은 낮췄다. 수삼, 문어 등 건강식에 주로 사용하는 재료들도 풍성하게 넣었다.

'더비비고' 론칭을 위해 CJ제일제당은 지난 3년 동안 나트륨을 줄이면서 맛을 살리는 '저나트륨 기반 풍미보존 기술'과 상온 보관시에도 원재료의 영양소가 파괴되지 않는 '원물 전처리 최적화 기술'을 개발했다. CJ제일제당 관계자는 "유사식품 대비 나트륨 함량을 25% 이상 낮추거나 짜지 않게 해 소비자 우려를 줄이면서도 건강한 원재료 본연의 맛과 향, 형태, 식감 등은 그대로 살리는 데 성공했다"면서 "짜지 않고 맛있는 제품을 구현한 것이 '더비비고'의 경쟁력"이라고 설명했다.

주력 제품인 '도가니탕'은 콜라겐이 풍부한 도가니와 스지(소 힘줄과 그 주위 근육부위)를 듬뿍 넣었고, 고단백(1일 단백질 섭취 기준치의 20% 이상)이면서 콜레스테롤을 낮춰 깔끔하면서 맛있는 국물요리를 구현했다.

CJ제일제당은 소비자 눈높이에 맞춰 '더비비고' 제품 카테고리와 종류를 지속 확대해 나갈 계획이다. 현재 시범판매 중인 백화점과 식품전문몰 'CJ더마켓' 외에 유통 채널도 점차 넓혀나간다. CJ제일제당 관계자는 "맛과 편의성뿐 아니라 건강까지 챙기는 '건강간편식 대표 브랜드로서 '더비비고' 인지도 확대에 집중할 예정"이라며 "앞으로도 끊임없는 연구개발 노력을 통해 HMR의 혁신과 진화를 주도할 것"이라고 말했다.

한편 한국농수산식품유통공사(aT)의 '2019 가공식품 세분시장 현황 보고서'에 따르면 국내 HMR 시장 규모는 지난해 4조원에 육박한 것으로 추산됐고, 오는 2022년에는 5조원을 넘길 것으로 전망된다. 미국, 유럽 등 해외서는 '더비비고'가 지향하는 '건강간편식'이 '헬스앤 웰니스 레디밀'이라는 분류로 약 10조원대 규모를 형성하고 있다.

