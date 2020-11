LG전자, MZ세대 희망 메시지…'Life's Good' 음원 공개

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 500 등락률 -0.58% 거래량 246,920 전일가 86,800 2020.11.12 11:07 장중(20분지연) 관련기사 곤지암리조트에 모인 'LG 클로이 로봇'더콘란숍 개점 1주년 맞아 '롤러블 TV' 특별 전시[클릭 e종목]"LG전자, 바이든 친환경 정책 수혜주" close 는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 소통을 위한 ‘Life’s Good 뮤직 프로젝트’의 최종 음원을 공개했다고 12일 밝혔다.

LG전자는 8월부터 Life's Good 뮤직 프로젝트를 함께 진행한 그래미 어워드 수상자인 헐(H.E.R.) 직접 만든 16마디의 곡을 공개했다. 이어 음원 제작에 참여를 원하는 지원자들은 16마디를 포함해 음악을 만들어 노래를 부르거나 악기를 연주해 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

음악에 재능 있는 1000여 명이 세계 곳곳에서 뮤직 프로젝트에 응모했고 관련 영상 조회수는 6000만 뷰를 넘었다. 각종 심사를 거쳐 클레어 언스트, 앤드류 뮤직 윌리엄스, 제이크 채프먼 등 3명이 최종 선발돼 헐과 함께 작업했다.

선발된 3명은 헐의 코칭을 받으며 온라인에서 서로의 아이디어와 경험을 공유하며 MZ세대에게 희망을 주는 메시지를 담아 음원을 제작했다.

이 음원은 “살다보면 장애물을 만날 때도 있겠지만 포기하지마”, “네가 해낼 거라 믿어, 계속 나아가” 등 MZ세대의 미래를 응원하는 가사를 담았다.

헐은 “이번 프로젝트에 참여한 모든 이들이 매우 의미 있는 시간을 가졌을 것”이라며 “모두가 함께 개성 넘치는 멋진 작업을 해냈고 우리의 음악 세계에 신선한 즐거움을 선사했다”고 소감을 밝혔다.

음원은 LG 글로벌 유튜브 채널과 인스타그램에서 확인할 수 있다.

김진홍 LG전자 글로벌마케팅센터장(전무)은 "MZ세대와 음악을 매개로 소통하며 멋진 곡을 발표하게 돼 기쁘다"며 "열정을 다해 만든 이 곡이 많은 젊은이들에게 힘이 되었으면 한다"고 말했다.

