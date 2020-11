[아시아경제 구은모 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 195,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 198,800 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"펄어비스, 단기적으로는 정체…중장기 성장성은 유효"코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close 는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 405억3800만원으로 지난해 같은 기간보다 11.0% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1182억9900만원으로 11.7% 줄었고, 당기순이익도 277억7100만원으로 43.6% 감소했다.

