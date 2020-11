바이든, 한국전 참전 기념비에 헌화(상보)

재향군인의 날 맞아 필라델피아 소재 한국전 참전 공원 방문

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 11일(현지시간) 재향군인의 날(베테랑데이)를 맞아 한국전 참전비를 찾아 참배했다.

바이든 당선인이 이날 오전 부인 질 바이든 여사와 함께 펜실베이니아주 필라델피아에 소재한 한국전 추모공원 내에 세워진 참전 기념비 앞에서 열린 추모 행사에 참석했다. 이 기념비는 한국전참전용사협회가 건립한 것이다.

바이든 당선인은 부인과 함께 직접 화환을 들어 기념비에 헌화했다. 당선인은 헌화를 한 후 가슴에 손에 얹은 채 한국전 참전 전몰 용사들에 대해 예의를 표했다. 바이든 당선인은 특별한 이날 한미 동맹에 대해 특별한 언급을 하지는 않았다.

한편 이날 도널드 트럼프 대통령은 버니지아주 소재 알링턴 국립묘지에서 열린 행사에 참석하며 바이든의 당선 확정 나흘만에 공식석상에 처음 모습을 드러냈다.

