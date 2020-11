한-카리브 고위급 포럼, '포괄적 협력 파트너십' 발전 방안 논의

보건의료, 식량안보 협력 강화

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 11일 카리브공동체(CARICOM), 카리브국가연합(ACS)과 공동주관으로 대면·비대면 혼합 방식으로 포스트코로나 포괄적 협력 파트너십을 주제로 한 ‘제10차 한-카리브 고위급 포럼’을 개최했다.

한국측에서는 외교부, 농촌진흥청, 기상청, 서울대학교병원, 서울대 국제대학원, 한국학중앙연구원 등 민·관 주요인사들이 대면 참석했다. 카리브측에서는 화상을 통해 어윈 라로크 CARICOM 사무총장, 로돌포 사봉헤 ACS 사무총장, 조이 세인트 존 카리브보건청장, 피터 톰슨 자메이카 농촌개발청장 등이 발표에 나섰다. 현재 CARICOM 의장국이자 유엔 안보리 의장국인 세인트빈센트그레나딘, 바베이도스, 트리니다드토바고 등 20여 개 카리브 관련 국가 정부 고위 관계자들도 참석했다.

최종건 외교부 1차관은 환영사를 통해 "지난 10년간 한-카리브 고위급 포럼을 통해 양측간 기후변화, 재난대응, 전자정부 등 다양한 분야에서 실질협력이 꾸준히 확대돼왔다"면서 "올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 공동 대응을 통한 연대와 협력을 기반으로 양측 간 협력관계를 포괄적 파트너십으로 발전시켜 나가기를 희망한다"고 말했다.

이를 위해 ‘한-카리콤 협력기금’을 통한 카리브 지역 경제·사회 발전 지원, ‘한국판 뉴딜’을 활용한 맞춤형 협력사업 발굴, 유엔 등 국제무대에서의 협력 강화 등을 제안했다.

이번 포럼에서는 양측 참석자들은 발표와 토론을 통해 소규모 도서국가로서 카리브국가들이 가지는 특수성과 사회 경제적 발전을 위한 제약요인 등에 대한 이해를 넓히고 포괄적 파트너십 구축을 위해 우선적으로 코로나19 이후 카리브 지역의 최대 도전과제인 보건의료, 식량안보 위기 대응을 위한 구체적인 협력 방안들이 논의됐다.

‘보건의료’를 주제로 한 제1세션에서는 양측 참석자들이 코로나19 팬데믹 이후 한-카리브 지역 간 코로나19 대응 협력 현황을 점검하고 앞으로 카리브 지역의 보건의료 분야 역량 강화를 위한 ?역학 전문가 양성 ?실험시설 개선 ?코로나19 진단역량 강화 등을 중심으로 구체적인 협력 가능 사업들을 적극 추진해 나가기로 했다.

‘식량안보’를 주제로 한 제2세션에서 참석자들은 기후변화, 코로나19 팬데믹 등으로 심각해지고 있는 카리브 지역의 식량안보 문제에 대한 인식을 공유하고 ?품종 개량 등 우리 농촌진흥청과의 농업 분야 기술협력 ?자급자족 역량 강화를 통한 카리브 지역 농촌 발전 방안 등을 집중 논의했다.

카리브측 참석자들은 한국 정부의 인도적 지원이 카리브 지역의 코로나19 대응에 큰 도움이 됐다면서 각별히 사의를 표명하는 한편 한국의 기술력을 활용해 디지털 전환, 신재생에너지 등 카리브의 개발협력 수요에 부응하는 사업도 적극 협력해 나가자고 요청했다.

외교부 당국자는 "올해 10주년을 맞이한 이번 포럼은 코로나19 이후 한국과 카리브 지역간 협력 비전을 함께 공유하고, 양측 간 포스트 코로나 실질협력을 한 단계 제고시킬 구체적인 실천 방안에 대해 의견을 모았다는데 큰 의미가 있었다"고 평가했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr