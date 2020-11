여가부 장관 '성인지 감수성' 발언 파장, 어떻게 생각하십니까

이정옥 여가부 장관 "성인지 감수성 학습기회" 발언 논란

오거돈 사건 피해자 측 "나는 학습교재? 충격받아"

"가해자 보호하는 이 장관 사퇴하라" vs "장관 바꿀 정도 아냐"

[아시아경제 한승곤·김영은 기자] 이정옥 여성가족부 장관의 '성인지 감수성 학습 기회' 발언을 두고 여러 인권·여성·피해자단체와 정치권 내에서 비판의 목소리가 이어지고 있다. 이 장관의 사퇴 촉구부터 여가부 폐지 주장까지 언급되는 가운데, 일각에서는 사퇴와 폐지는 과하다며 이 장관을 두둔하는 의견도 나온다.

지난 5일 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 이정옥 여가부 장관이 내년 서울·부산시장 보궐선거를 두고 "큰 예산이 소요되는 사건을 통해 국민 전체가 성 인지성에 대한 집단학습을 할 기회가 역으로 된다고 생각한다"라고 발언했다.

이에 내년 보궐선거는 더불어민주당 소속 광역단체장인 오거돈 전 부산시장과 고(故) 박원순 전 서울시장이 성추행 혐의로 퇴진해 치러지는 만큼 이 장관의 발언에 대한 지적이 잇따른다.

오거돈 성추행 사건의 피해 여성은 5일 오거돈 성폭력사건공동대책위원회를 통해 "오거돈 사건이 집단 학습 기회라니, 그럼 나는 학습 교재냐"며 "내가 어떻게 사는지 티끌만 한 관심이라도 있다면 저따위 말은 절대 못 한다"고 토로했다. 그러면서 "여성부 장관이라는 사람이 어떻게 내 인생을 수단 취급할 수 있나"라며 "영상을 보고 너무 충격받고 역겨워서 먹은 음식을 다 게워내기까지 했다"며 분통을 터뜨렸다.

이 가운데 피해자단체들과 정치권에서도 이 장관의 언행을 지적하는 목소리가 빗발치고 있다.

이날 부산성폭력상담소를 주축으로 전국 290개 여성 인권단체로 구성된 오거돈 성폭력 사건공동대책위원회는 "그 논리대로라면 성폭력 가해자로 지목된 오거돈과 고 박원순 시장은 전 국민에게 성인지 감수성을 가르쳐 준 스승이란 말인가"라며 이 장관의 사퇴를 촉구했다.

또 한국여성의전화 등 '서울시장위력성폭력사건공동행동'은 성명서를 통해 "국민은 알고 있다. 학습이 필요한 것은 여성가족부 장관이다. 학습하지 않은 것은 정부 여당이다"라는 성명서를 냈다. 이어 해결되지 않고 있는 선출직 지방자치단체장 성폭력에 대해 정부 여당이 책임질 것"과 "정치권 내 성폭력 사건 2차 가해를 당장 제지하고 대책을 마련하라"고 촉구했다.

이러한 목소리에 여가부와 이 장관은 사과의 뜻을 밝혔다. 지난 7일 이 장관은 여성폭력방지위원회에서 "적절하지 못한 발언으로 피해자분들을 비롯한 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드려서 매우 송구스럽게 생각한다"며 "성희롱, 성폭력 사건 피해자분들께 애초 의도와 관계없이 결과적으로 상처를 드리게 된 것에 대해 진심으로 마음속 깊이 사과드리며, 앞으로 피해자들이 신뢰하고 의지할 수 있는 기관이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

하지만 이 장관의 사과에도 정치권 내에서의 파장은 사그라지지 않고 있다. 10일 국회에서는 내년도 예산안 심사를 위해 여성가족위원회 전체회의가 열렸지만 '이 장관의 보고를 받을 수 없다'는 야당의 반발로 10분 만에 파행했다.

이날 예산안이 상정된 직후, 이 장관이 발언대에 서려 하자 김정재 국민의힘 성폭력 대책 특별위원회 위원장은 이 장관의 이전 발언을 두고 "여성을 기만하고 있다"고 비판하며 여가부 예산 심사를 진행할 수 없다는 뜻을 밝혔다.

김 위원장은 "가해자를 보호하고 피해자를 외면하는 여가부 장관의 태도를 보면서 여가부는 더는 존재의 의미가 없다고 생각한다"며 "그 자리가 무슨 일을 하는지조차도 모르는 이 장관은 사퇴하는 것이 맞다"고 주장했다.

그러면서 "피해자를 보호하고 2차 피해를 막을 본분을 망각한 이 장관을 우리가 더이상 여가부 장관으로 인정할 수 없다"며 "이런 장관과는 여가부 전체 1조2000억 원의 예산 심사를 더이상 진행할 수 없다"고 정회를 요구했다.

이수진 더불어민주당 의원 역시 "이 장관이 장관으로서 책임지는 모습을 보이지 않는다는 시각이 크다"고 말하며 "책임 있는 자세를 보여줘야 한다"며 야당의 지적에 동조했다.

일각에서는 이 장관에 대한 비판이 과하다는 반응도 따른다. 설훈 더불어민주당 의원은 지난 6일 YTN 라디오 '황보선의 출발 새 아침'에서 "좋은 표현은 아니었다고 생각하지만, 장관을 바꿀 정도는 아니다"라고 말했다.

설 의원은 "아직 성 인지에 대한 국민적 인식이 낮은 수준이기 때문에 그 이야기를 강조하기 위해 쓴 표현인 것 같다"고 설명하며 "성폭력 문제를 자꾸 정쟁화하는 것은 별로 마땅치 않다고 생각한다"고 덧붙였다.

