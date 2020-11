"김장, 할 거면 간단하게 뚝딱" 소용량 김장 패키지 인기 '껑충'(종합)

편리함 추구 소비자 늘고

물가 상승으로 김장 부담 ↑

소용량 김장키트, 절임배추 등 인기 상승

[아시아경제 최신혜 기자] 올해는 유독 김포족(김장 포기족)이 늘고 대용량 김장보다 1~2인용 소용량 김장에 나서는 사람들이 증가했다. 편리함을 추구하는 소비 트렌드가 확산되고 있는 데다 올해 기상 악화로 김장 재료 비용이 상승하며 김장에 대한 부담이 늘어난 데 따른 것이다.

12일 유통업계에 따르면 식탁이있는삶이 운영하는 스페셜티푸드 플랫폼 퍼밀의 10㎏ 이하 소포장 국내산 절임배추 판매량은 전년 동기 대비 올해 2~2.5배 가량 신장할 것으로 추산된다. 퍼밀은 올해 소규모 김장을 준비하는 소비자들을 위해 ‘실속만점 김장키트’를 처음 선보였다. 절임배추 2㎏, 김치양념 1㎏ 최소 용량을 선택할 경우 2만3900원으로 부담이 적은 편이다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25 역시 올해 1인 가구가 직접 간편하게 소용량의 김장을 담글 수 있게 한 3.2㎏ 용량 '김장 키트'를 처음으로 출시했다. 충북 괴산 산지의 절임배추 2kg과 국내산 재료로 만든 중부식 김칫속 1.2kg으로 구성돼 가장 대중적인 김장 김치의 맛이 나도록 했다. 초보자들도 30분 내로 쉽게 김장을 완성할 수 있다. 가격은 2만4800원이다. 김장 키트가 인기를 얻으며 지난 5일부터 9일까지 김장 관련 매출 실적은 전년 같은 기간 대비 약 3배 정도 신장하고 있는 것으로 집계됐다.

마켓컬리가 한 번에 김장이 가능하도록 절임 배추와 김치소를 세트로 묶어 판매하는 '간편 김장 패키지'는 지난해부터 판매를 시작했으며 지난 4일부터 9일까지 6일간 판매량 기준으로 지난해 대비 239% 판매량이 증가했다. 올해 처음 판매하고 있는 2인 김장 패키지는 전체 간편 김장 패키지 판매량의 51%를 차지한다. 2인 패키지(절임배추 10㎏, 김장양념 5㎏)는 6만2284원에 판매한다.

G마켓에서도 최근 한 달(10월9일~11월8일) 기준 절임배추 10㎏는 전년 동기 대비 13%, 김치양념 5㎏는 16% 판매량이 증가했다. 김장매트 7%, 액젓 23%, 고춧가루 5% 등 김장 용품 전반의 매출도 덩달아 늘었다.

한편 한국물가정보에 따르면 긴 장마와 잇따른 태풍 등으로 김장 재료는 지난해와 비교해 젓갈류와 생강을 제외한 전 품목이 오른 것으로 조사됐다. 배추와 무 등 채소 가격은 이달 중순 이후 안정될 것으로 예상된다.

때문에 아예 김장 자체를 포기하는 사람들도 늘었다. 대상 종가집이 지난달 19일부터 23일까지 총 5일간 종가집 블로그를 통해 총 2845명의 주부들을 대상으로 설문조사한 결과 응답자의 56.2%가 김장 포기를 선언했다. 그 이유로는 ‘고된 노동과 스트레스가 걱정돼서(31.2%)’가 가장 많았고, ‘긴 장마로 배추 등 채소값이 비싸서(28.1%)’, ‘적은 식구 수로 김장이 불필요해서(16.4%)’ 등이 뒤를 이었다.

