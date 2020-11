[아시아경제 박지환 기자] 서울 강남구 삼성동 아셈타워에 폭발물을 설치했다는 신고가 경찰에 접수돼 건물 안에 있던 사람들이 대피하는 소동이 일었다.

경찰에 따르면 10일 오후 6시 12분께 신원미상의 남성은 전화로 '월요일까지 돈을 입금하지 않으면 폭탄을 터트리겠다'고 협박했다.

경찰은 소방당국과 공동 대응해 건물 내부에 있던 사람들을 대피시키고 있다. 또 또 폭탄이 있는지 등도 조사하고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr