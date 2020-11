[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 음주운전, 성범죄, 갑질 등 3대 중점비위 관련 사례 중심의 청렴교육 영상콘텐츠를 최근 제작했다.

경기소방본부는 이달 초 영상 품평회를 개최하고, 빠른 시일 내 전 직원이 볼 수 있도록 경기도 행정포털에 영상을 올릴 예정이다.

주제당 5분 분량으로 제작된 영상은 중점비위 근절메시지를 담아 스토리텔링 방식의 영화적인 영상미가 느껴질 수 있도록 입체적 촬영기법을 사용했다.

경기소방본부 관계자는 "코로나19 장기화로 비대면 방식의 교육 추진과 상호존중, 배려하는 직장분위기 조성을 위해 청렴교육 영상콘텐츠를 제작했다"며 "실제 사례 중심의 영상을 통해 중점비위가 대폭 감소할 것으로 기대한다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr