[아시아경제 문혜원 기자] 코스피 상장사 GKL은 연결 기준 올해 3분기 영업손실이 310억원으로 지난해 같은 기간(영업이익 306억원)과 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다.

매출은 348억원으로 지난해 같은 기간보다 73.9% 감소했다. 순손실은 228억원으로 적자로 돌아섰다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr