민주당 재보궐선거기획단 1차회의 “답은 가장 훌륭한 후보 내는 것”

현역 의원 공천 감산 당규 사실상 폐지에는 “재보궐만 고려한 것 아냐”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 9일 내년 4월에 치러지는 서울·부산시장 보궐선거를 대비한 회의를 열고 대책을 논의했다.

강선우 민주당 대변인은 이날 오후 회의가 끝난 뒤 브리핑에서 “문재인 정부 국정 과제 완수를 위해 반드시 내년 재보선 승리가 필요하다는 인식을 공유했다”며 “기획단은 당원과 시민들께 민주당의 진정성을 보여주는 활동을 기획하고 실행하겠다”고 밝혔다.

강 대변인은 “앞으로 더욱 엄격한 후보자의 도덕성 검증이 이뤄지도록 이를 강화하는 방안을 논의할 예정”이라며 “동시에 중앙당 차원에서 생활밀착형 정책 발굴, 시급한 지역현안 해결을 위한 가칭 ‘정책공약 TF’를 건의하겠다”고 말했다.

이어 “책임정치의 비전과 로드맵을 신속히 제시하기 위해 분과별 회의와 전체회의를 매주 정례화 하겠다”면서 “진정한 책임정치 구현을 위해 최선을 다하겠다. 가장 훌륭한 후보, 내 삶을 바꾸는 정책으로 시민들에게 평가받고 더 나은 삶으로 평가받겠다”고 덧붙였다.

강 대변인은 이날 브리핑이 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 “책임론에 대한 민주당 부담이 여전하지 않느냐”는 질문에 “행정을 가장 잘할 수 있는 후보, 도덕적 후보를 내서 부산·서울시민 눈높이에 맞게 심판을 받겠다는게 당의 입장”이라고 답했다.

현역 의원을 광역지방자치단체장에 공천할 시 득표수를 감산하는 당규를 사실상 폐지한 것과 관련, “오늘 회의에서 따로 논의된 바는 없다. 그러나 8월 달에 갑자기 바뀐 것은 아니다. 전당대회준비위원회에서 관련된 회의를 했었다”며 “더 다양한 후보들이 참여해 선택권 넓어지도록 하기 위한 취지”라고 밝혔다. 그러면서 “재보궐만을 염두에 두고 논의하진 않았다”고 덧붙였다.

