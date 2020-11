순천시 ‘사회적경제기업인과 MD 만남의 날’ 개최

사회적경제기업의 유통 판로 개척을 위한 강연 및 컨설팅 진

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(허석 순천시장)가 지난 6일 관내 사회적경제기업의 온라인 유통 판로 개척을 위한 ‘사회적경제기업인과 MD 만남의 날’을 가졌다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 이후 비대면 유통망이 중요해짐에 따라 사회적경제기업의 온라인 유통판로 발굴을 지원하고 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

순천 지역 사회적경제기업 20곳을 대상으로 유통 플랫폼 ㈜온채널 대표를 비롯한 현직 전문가들이 유통과 온라인 판로 개척에 대한 강연, 우수사례 소개와 기업별 1:1 컨설팅을 진행했다.

특히 1:1 컨설팅의 경우, 전문가의 진단과 피드백을 통하여 제품별 유통판로 방향성을 설정하고 인증·허가와 관련된 실무적인 조언을 통해 기업인들의 궁금증을 해소하는 시간이 됐다.

순천시 관계자는 “전문가와 만남의 날 행사가 유통에 어려움을 겪는 기업인들에게 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 사회적경제기업의 기반 마련을 위해 지속 노력하겠다.”고 말했다.

